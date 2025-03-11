Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 08:24 — ИА Регнум. В Домодедово Московской области восстановили движение электропоездов по первому-второму пути на Москву. Об этом 11 марта сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Движение поездов восстановлено», ― написала она в Telegram-канале.

Хрусталева добавила, что также запущены дополнительные автобусы на Москву.

Как сообщало ИА Регнум, ограничение движения поездов в сторону Москвы и обратно в Домодедово ввели утром 11 марта после атаки беспилотников. Кроме того, для обеспечения безопасности временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов ввели в аэропорту Домодедово. Также временно закрыли аэропорты Внуково и Шереметьево.

Из-за падения обломков дронов на парковке «Мираторга» произошло возгорание. Обломки беспилотника упали на территории дистрибьюторского центра компании в 05:14 мск. Один сотрудник «Мираторга» погиб, двое пострадали. Пострадавших доставили в больницы в Видном и Домодедово.

Подразделения противовоздушной обороны по состоянию на 07:06 мск 11 марта сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, из-за падения обломков дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).

Всего было сбито более 60 беспилотников в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.