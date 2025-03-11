Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Сотрудник «Мираторга» погиб в подмосковном Домодедово из-за падения обломков БПЛА, сообщила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — говорится в сообщении.

Указано, что обломки беспилотника упали на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в 05:14 мск. Центр временно прекратил работу, на месте работают экстренные службы.

Пострадавших доставили в больницы в Видном и Домодедово. В компании пообещали оказать семьям погибшего и раненых всю необходимую поддержку.

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