Сотрудник «Мираторга» погиб в Домодедово из-за падения обломков БПЛА
Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Сотрудник «Мираторга» погиб в подмосковном Домодедово из-за падения обломков БПЛА, сообщила пресс-служба компании.
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
«В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — говорится в сообщении.
Указано, что обломки беспилотника упали на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в 05:14 мск. Центр временно прекратил работу, на месте работают экстренные службы.
Пострадавших доставили в больницы в Видном и Домодедово. В компании пообещали оказать семьям погибшего и раненых всю необходимую поддержку.
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