Калуга, 11 марта, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны ночью 11 марта уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов на территории Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА ― в Сухиничском», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.

Ещё три дрона сбили в Перемышльском районе, и по одному беспилотнику — в Тарусском и Жуковском районах.

Шапша добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения БПЛА в Перемышльском районе загорелось строение. В Жуковском районе в жилом доме повреждены окна.

Сейчас на местах падения беспилотников работают оперативные группы.

Как передавало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны по состоянию на 07:06 мск 11 марта сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, из-за падения обломков дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).

Всего было сбито более 60 беспилотников в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

Также утром 11 марта украинские вооружённые формирования атаковали с помощью беспилотников Белгородскую область. Без света остались 36 населённых пунктов.

Кроме того, средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Рязанской области. Предварительно, пострадавших нет. Жилые здания и объекты социальной инфраструктуры повреждений не получили.