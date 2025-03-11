На парковке «Мираторга» в Домодедово вспыхнул пожар после атаки БПЛА
Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Падение обломков дрона на парковку «Мираторга» в подмосковном Домодедово привело к возгоранию. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
«Произошло возгорание на парковке «Мираторга». На месте работают спасатели», — написала Хрусталева.
Она добавила, что спасателей направили по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания.
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