Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Падение обломков дрона на парковку «Мираторга» в подмосковном Домодедово привело к возгоранию. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Произошло возгорание на парковке «Мираторга». На месте работают спасатели», — написала Хрусталева.

Она добавила, что спасателей направили по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания.

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