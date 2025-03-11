Москва, 11 марта, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Ранним утром 11 марта ввели временные ограничения на работу в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

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«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 04:40 мск введены в московском аэропорту Шереметьево», — уточнил он в Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что также временно закрыт аэропорт Внуково.

Как сообщало ИА Регнум, кроме того, временные ограничения на работу ввели рано утром 11 марта в ярославском аэропорту «Туношна». Нижегородский аэропорт «Стригино» примерно в это же время ограничил полёты гражданских судов. Также были введены ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Жуковский и в Домодедово.

Ограничение движения поездов в сторону Москвы и обратно после атаки беспилотников ввели утром 11 марта в Домодедово.

Утром 11 марта подразделения противовоздушной обороны РФ сбили 69 вражеских беспилотников летевших на Москву. На местах падения обломков работают представители оперативных служб. Известно об одном погибшем и трёх раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям).