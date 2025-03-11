Видное, Московская область, 11 марта, 2025, 07:53 — ИА Регнум. 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

t. me/vorobiev_live

Всего было сбито более 60 беспилотников в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельниках.

Обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трёх детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте.

Кто-то из эвакуированных разместился в соседней гимназии, остальные отправились к родственникам.

Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям, заверил Воробьев.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны по состоянию на 07:06 мск 11 марта сбили уже 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву, информировал мэр столицы Сергей Собянин.

Ночью 10 марта российские средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников. Три дрона уничтожили над территорией Самарской области, ещё по два БПЛА подавили над Воронежской и Орловской областями и по одному — над Белгородской и Курской областями.