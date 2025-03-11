Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 07:43 — ИА Регнум. Ограничение движения поездов в сторону Москвы и обратно после атаки беспилотников ввели в Домодедово. Об этом 11 марта сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область. Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово. Произошло возгорание на парковке «Мираторга». На месте работают спасатели», — уточнила она в Telegram-канале по состоянию на 06:58 мск.

Хрусталева добавила, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, выехали спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 марта подразделения противовоздушной обороны РФ сбили 69 вражеских беспилотников летевших на Москву. На местах падения обломков работают представители оперативных служб.

Также утром 11 марта украинские вооружённые формирования атаковали беспилотниками Белгородскую область. Без света остались 36 населённых пунктов. Предварительно, пострадавших нет.

Российские силы ПВО отработали 11 марта налёт беспилотников над территорией Рязани. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.