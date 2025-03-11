Манила, 11 марта, 2025, 07:41 — ИА Регнум. Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте был задержан в аэропорту Манилы «за преступления против человечности» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об инциденте сообщило местное издание Manila Bulletin.

Aaron Favila/AP/TASS Родриго Дутерте

«Экс-президент Дутерте задержан за преступления против человечности», — написало издание.

Дутерте сначала отказался выходить из самолёта после того, как ему сообщили, что ему вручат ордер на арест. Он прилетел из Гонконга.

Издание отметило, что МУС расследует действия Дутерте и других лиц в связи с предполагаемыми внесудебными казнями и нарушениями прав человека, якобы совершенными ими в процессе борьбы с наркотиками. Около 6 тыс. подозреваемых в торговле наркотиками погибли в ходе кампании Дутерте.

По оценкам правозащитников, это число может достигать 30 тыс. человек.

Родриго Дутерте был президентом Филиппин с 2016 по 2022 год.

Как сообщало ИА Регнум, у власти на Филиппинах находятся представители семейных кланов государственных деятелей. Вице-президент Дутерте — дочь бывшего главы государства Родриго Дутерте, который в настоящее время находится под следствием. Президент Бонгбонг Маркус приходится сыном бывшему диктатору Фердинанду Маркосу — старшему.

Франкфурт-на-Майне в Германии из-за распространения фентанила оказался в наркотическом кризисе. Более половины героиновых наркоманов во Франкфурте употребляют фентанил. Власти не могут справиться с эпидемией наркомании — ситуация практически не контролируется.