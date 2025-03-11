Белгород, 11 марта, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования утром 11 марта атаковали беспилотниками Белгородскую область. Без света остались 36 населённых пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

«ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, пострадавших нет», — отметил он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что при атаке вражеским беспилотником посёлка Красная Яруга была повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 36 населённых пунктов в Краснояружском районе и село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района.

В посёлке Майский Белгородского района в результате атак двух FPV-дронов оказались пробиты кровли двух частных домовладений. В селе Нечаевка ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. В результате выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома. В посёлке Малиновка дрон атаковал жилой дом (пробита крыша, повреждены окна и фасад).

В городе Валуйки из-за удара беспилотника загорелся жилой дом. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. На территории домовладения была повреждена надворная постройка. Полностью разрушен соседний дом, также повреждены два жилых дома и два транспортных средства.

В селе Доброе Грайворонского округа после сбросов взрывных устройств с БПЛА пострадали частный дом и четыре автомобиля.

В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника была разрушена кровля частного дома.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 марта подразделения противовоздушной обороны РФ сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков работают представители оперативных служб.

За сутки 9 марта украинские подразделения использовали более 130 беспилотников для атак на Белгородскую область. ВСУ нанесли удары по 12 муниципалитетам области с помощью как минимум 46 боеприпасов и 131 дрона.

Житель города Шебекино погиб в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. В Ракитянском районе в селе Бобрава от удара дрона пострадал мужчина. В тяжёлом состоянии его доставили в Центральную районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.