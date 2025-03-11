Москва, 11 марта, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны по состоянию на 07:06 мск 11 марта сбили уже 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он подчеркнул, что на местах падения обломков работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 11 марта из-за падения обломков сбитого силами ПВО вражеского дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице в Москве. На месте работают представители соответствующих служб.

Ночью 10 марта российские средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников. Три дрона уничтожили над территорией Самарской области, ещё по два БПЛА подавили над Воронежской и Орловской областями и по одному — над Белгородской и Курской областями.