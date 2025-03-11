Вашингтон, 11 марта, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Власти США еще не обсуждали тему снятия с России европейских санкций. Евросоюз сам должен решить этот вопрос. Об этом заявил журналистам 10 марта госсекретарь Марко Рубио.

ИА Регнум Санкции

По словам чиновника, Вашингтон и Москва «еще не дошли до этой стадии».

«Очевидно, что у европейцев есть собственный набор санкций, они сами должны принять решение о том, на что они готовы пойти», — пояснил госсекретарь.

Рубио напомнил, что не раз говорил о том, что при любом варианте в окончательном прекращении конфликта должны будут участвовать европейцы из-за их санкций.

Как сообщало ИА Регнум, советники президента США Дональда Трампа обсуждают варианты смягчения антироссийских санкций. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эти обсуждения ведутся в связи с предстоящими переговорами между США и Украиной на территории Саудовской Аравии. При этом, по информации источников, обсуждение каких-либо гарантий безопасности для Украины после урегулирования конфликта было приостановлено.

7 марта агентство Reuters также писало, что правительство Соединённых Штатов рассматривает смягчение санкций против российского энергетического сектора в случае достижения договорённостей по урегулированию на Украине.