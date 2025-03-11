Москва, 11 марта, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на Москву ещё пяти беспилотников ВСУ. Об этом утром 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости

«Отражена атака ещё пяти БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он в Telegram-канале.

Таким образом, общее количество обезвреженных над Московским регионом беспилотников в течение нескольких часов достигло 65.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 11 марта из-за падения обломков сбитого силами ПВО вражеского дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице в Москве. На месте работают представители соответствующих служб.

Также российские силы ПВО отработали 11 марта налёт беспилотников над территорией Рязани. Предварительно, никто не пострадал.

Ночью 10 марта российские средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников. Три дрона уничтожили над территорией Самарской области, ещё по два БПЛА подавили над Воронежской и Орловской областями и по одному — над Белгородской и Курской областями.