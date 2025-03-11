Один человек погиб и трое ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область с 4:00 мск 11 марта, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он уточнил, что всего было сбито более 60 беспилотников, сообщения о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. В частности, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском. Там, по словам Воробьёва, повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этажи дома на Северном шоссе. Таким известием ознаменован новый, 1111-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

О том, что в ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку нескольких десятков украинских беспилотников, летевших к Москве, сообщал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

11 марта в 4:00 началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область, Telegram-канал губернатора Воробьёва.

Известно об одном погибшем и трёх раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям), фото из Telegram-канала губернатора Подмосковья Воробьёва.

Несмотря на заявленную США приостановку поставок вооружений и разведданных Украине, плотность ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории не снизилась — она составляла около 220–230 прилётов по гражданским объектам в сутки вдоль всей линии боевого соприкосновения, отметил в Telegram-канале 11 марта посол по особым поручениям Родион Мирошник. Он добавил, что наибольшее число атак по гражданским пришлось на ДНР, Белгородскую и Херсонскую области.

Массированная атака российских территорий украинскими дронами произошла на фоне визита Зеленского в Саудовскую Аравию, где у главы киевского режима 11 марта запланированы переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом. В этот же день в Джидде должны состояться переговоры США и Украины по урегулированию конфликта, но, по заявлению американского госсекретаря Марко Рубио, Зеленский не будет принимать в них участия. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, это связано с нежеланием Зеленского заключить мир с Россией.

Воздушной атаке в ночь на 11 марта подверглись и другие территории России, в частности — посёлок Красная Яруга Белгородской области, где повреждена линия электропередачи.

О том, что после налёта дронов без электроснабжения остаются пока 36 населённых пунктов Белгородской области, сообщил, в частности, губернатор региона Вячеслав Гладков.

А в Тульской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотники в Суворовском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

О том, что средства ПВО Минобороны отработали налёт беспилотников над территорией Рязани, известил губернатор Павел Малков. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены.

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Липецкой области.

Накануне, 10 марта, бесчеловечное по цинизму и жестокости преступление ВСУ совершили, нанеся удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Белгородской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы. Погибли две женщины (1959 и 1988 годов рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.

Непосредственно в зоне СВО после прорыва по газовой трубе освобождены ещё несколько курских хуторов и деревень. По информации Telegram-канала группировки войск «Север», за сутки «северяне» освободили Ивашковский, Зазулевку, Кубаткин, Мартыновку, Бондаревку, Агроном и Колмаков. Также российские бойцы готовятся к решающей битве за Суджу.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.