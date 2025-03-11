Москва, 11 марта, 2025, 06:50 — ИА Регнум. Британский шпион Майкл Скиннер и его жена Табасум Рашид, занимающая пост первого секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве, прошли курс обучения по госпрограмме подготовки кадров, в рамках которой также готовили специалистов по анализу разведданных и сотрудников для министерства обороны. Об этом 11 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные их соцсетей.

Сергей Корсун ИА Регнум

На страницах Скиннер и Рашид говорится, что они в сентябре 2015 года поступили на британскую программу обучения для ускоренного продвижения по госслужбе. Через два года они закончили подготовку.

На сайте программы отмечается, что будущих специалистов знакомят с обработкой разведывательной информации для правительства. Аналитическая деятельность может быть оперативной, международной, краткосрочной или долгосрочной. Для поступления на программу не обязательно быть специалистом. Кандидатам необходим лишь «правильный настрой, критическое мышление и умение эффективно общаться». Аналитиков разведданных готовили к составлению оценок для премьер-министра и совета национальной безопасности, составления отчетов о конфликтах и политических событиях в мире, оказания помощи правоохранительным органам и британскому минобороны, содействия другим в обеспечении защиты британских цепочек поставок. Также к их работе относились борьба с терроризмом, организованной преступностью, защита границ. В приоритете были военная разведка, министерство внутренних дел, объединённая разведывательная организация, управление по налоговым и таможенным сборам, агентство по борьбе с преступностью и другие ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта сотрудники ФСБ РФ раскрыли двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Это второй секретарь посольства, 34-летний Алкеш Одедра и 32-летний Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. Одедру и Скиннера лишили аккредитаций, им дали две недели на выезд из России. По данным ФСБ, дипломаты вели разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности РФ.

Российские спецслужбы, выявляя шпионов, выполняют свою работу и обеспечивают безопасность страны, прокомментировал произошедшее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В сентябре 2024 года МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. По данным ФСБ РФ, Лондон координировал эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность направленных в Москву по линии директората дипломатов расценили как угрожающую безопасности страны.