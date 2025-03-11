Франкфурт-на-Майне, Германия, 11 марта, 2025, 06:36 — ИА Регнум. Франкфурт-на-Майне в Германии из-за распространения фентанила оказался в наркотическом кризисе. Об этом сообщила газета Bild.

Harald Tittel/dpa/picture-alliance/ТАСС

Издание отметило, что более половины героиновых наркоманов во Франкфурте употребляют фентанил. Власти не могут справиться с эпидемией наркомании — ситуация практически не контролируется.

Немецкие чиновники намерены собрать конференцию для уменьшения масштабов наркотической проблемы. Также предполагается приглашение сторонних специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, поток фентанила из Канады через границу с Соединёнными Штатами сократился на 90%. Об этом 22 февраля заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Употребление фентанила приняло в США масштабы эпидемии, при этом значительная часть этого наркотического вещества ввозилась через северную границу страны, со стороны Канады.

Законы о смертной казни для наркоторговцев предложил принять губернаторам на уровне штатов президент США Дональд Трамп.