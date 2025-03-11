Москва, 11 марта, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Ранним утром 11 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили на подлёте к Москве еще два беспилотника ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он уточнил, что из-за падения обломков сбитого силами ПВО вражеского дрона незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

На месте работают представители соответствующих служб, добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о 58 украинских дронах, сбитых на подлёте к Москве.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО отработали ранним утром 11 марта налёт беспилотников над территорией Рязани. Предварительно, пострадавших нет.

Вечером 10 марта ВСУ ударили по торговому центру в слободе Белой Курской области. В результате обстрела погибли четыре человека — две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.