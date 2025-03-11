Москва, 11 марта, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Массированная атака ВСУ на Москву продолжается — на 6:00 мск силы ПВО за ночь сбили в общей сложности 58 беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средствами ПВО отражена атака ещё 25 беспилотников, которые направлялись на Москву.

«Сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Утром 11 марта в Домодедово и Раменском была отражена атака ещё 11 беспилотников ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 11 марта в Домодедово и Раменском была отражена атака четырёх беспилотников ВСУ.

Над Рязанью 11 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали атаку беспилотников ВСУ.

Вечером 10 марта ВСУ ударили по торговому центру в слободе Белой Курской области. В результате обстрела погибли четыре человека — две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.