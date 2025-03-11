Ярославль, 11 марта, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Временные ограничения на работу ввели ранним утром 11 марта в ярославском аэропорту «Туношна». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 05:15 мск введены в ярославском аэропорту «Туношна», — отметил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артём Кореняков.

Работу аэропорта ограничили для обеспечения безопасности гражданских самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, также ранним утром 11 марта нижегородский аэропорт «Стригино» ограничил полёты гражданских судов. Кроме того, были введены ограничения на работу в двух московских аэропортах. В частности, приём и выпуск самолётов приостановили в 04:24 мск в аэропорту Жуковский и в 04:40 мск в Домодедово.

Ночью 9 марта были введены. Помимо этого, свою работу ограничили воздушные гавани Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода.