Москва, 11 марта, 2025, 06:02 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку на Москву ещё семи вражеских беспилотников. Об этом ранним утром 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Mil.ru ПВО России

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё семи БПЛА», — отметил он в Telegram-канале.

К местам падения обломков стянуты экстренные службы, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, также рано утром 11 марта на подлёте к Москве средства ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. В этот же день в Домодедово и Раменском была отражена атака четырёх беспилотников ВСУ, летевших на Москву.

В небе над Раменским городским округом ночью 11 марта подразделения противовоздушной обороны отразили атаку семи беспилотников.

Российские силы ПВО отработали ранним утром 11 марта налёт беспилотников над территорией Рязани. Предварительно, пострадавших нет.