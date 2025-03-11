Москва, 11 марта, 2025, 05:50 — ИА Регнум. На подлёте к Москве ранним утром 11 марта средства ПВО нейтрализовали ещё 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

При отражении атаки и после падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в Домодедово и Раменском была отражена атака четырёх беспилотников ВСУ, летевших на Москву.

В небе над Раменским городским округом ночью 11 марта подразделения противовоздушной обороны отразили атаку семи беспилотников.

Вечером 10 марта ВСУ ударили по торговому центру в слободе Белой Курской области. В результате обстрела погибли четыре человека — две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.