Тула, 11 марта, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Тульская область ночью 11 марта подверглась воздушной атаке украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Вражеские дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Суворовском районе.

Миляев уточнил, что при отражении атаки ВСУ разрушений и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Губернатор призвал население сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 11 марта в Домодедово и Раменском была отражена атака 11 беспилотников ВСУ, летевших на Москву.

Вечером 10 марта ВСУ ударили по торговому центру в слободе Белой Курской области. В результате обстрела погибли четыре человека — две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.