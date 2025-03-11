Рязань, 11 марта, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Над Рязанью ранним утром 11 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«ПВО Минобороны отработала налёт беспилотников над территорией Рязани. Предварительно, пострадавших нет», — уточнил глава области в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате отражения атаки вражеских БПЛА жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 марта в небе над Раменским городским округом подразделения ПВО отразили атаку семи украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что разрушений и пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

ВСУ 9 марта нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, на рынке в это время находились десятки мирных жителей, фермеров. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.