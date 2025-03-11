Нижний Новгород, 11 марта, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Стригино» имени В. П. Чкалова, обслуживающий Нижний Новгород и Нижегородскую область, ранним утром 11 марта ограничил полёты гражданских судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 04:40 мск введены в нижегородском аэропорту «Стригино», — уточнил представитель ведомства в Telegram-канале.

По словам Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, также ранним утром 11 марта были введены ограничения на работу в двух московских аэропортах. В частности, приём и выпуск самолётов приостановили в 04:24 мск в аэропорту Жуковский и в 04:40 мск в Домодедово. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Вечером 8 марта в международном аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Ночью 9 марта план «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа на фоне объявления режима опасности атаки беспилотников.