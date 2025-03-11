В Домодедово и Раменском сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Собянин: в Домодедово и Раменском сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
Москва, 11 марта, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Ранним утром 11 марта в Домодедово и Раменском была отражена атака четырёх беспилотников ВСУ, летевших на Москву.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, атаку отразили средства ПВО.
На месте падения обломков украинских беспилотников, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты работают на местах.
Как сообщало ИА Регнум, в небе над Раменским городским округом ночью 11 марта подразделения противовоздушной обороны отразили атаку семи беспилотников.
ВСУ 9 марта нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, на рынке в это время находились десятки мирных жителей, фермеров. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.