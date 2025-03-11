Москва, 11 марта, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Ранним утром 11 марта в Домодедово и Раменском была отражена атака четырёх беспилотников ВСУ, летевших на Москву.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, атаку отразили средства ПВО.

На месте падения обломков украинских беспилотников, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты работают на местах.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Раменским городским округом ночью 11 марта подразделения противовоздушной обороны отразили атаку семи беспилотников.

ВСУ 9 марта нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, на рынке в это время находились десятки мирных жителей, фермеров. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.