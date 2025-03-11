Москва, 11 марта, 2025, 05:17 — ИА Регнум. Использование жилого помещения для ведения бизнеса возможно при соблюдении правил и законных интересов других граждан, а также соответствующих требований к жилому помещению. Иначе нарушителям грозят штрафы, сообщила адвокат юридической группы «Яковлев и Партнёры» Наталья Костина.

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«За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе самовольную перепланировку, полагается штраф от одной до 1,5 тысячи рублей для граждан и до трёх тысяч — для должностных лиц, к которым относится предприниматель. Меньше всего проблем будет с надомным пошивом одежды, бухгалтерскими услугами, репетиторством, юридическими и психологическими консультациями», — пояснила юрист агентству «Прайм».

По словам Костиной, сложности при работе в квартире могут возникнуть при использовании жилых помещений для содержания животных, размещения офисов, складов, производства, гостиниц, салона красоты, частного детского сада и прочее. Для выполнения данных услуг государством предусмотрены чёткие требования, направленные на обеспечение санитарных и гигиенических норм, качества и безопасности. В основном жилые помещения не соответствуют этим правилам, добавила Костина.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября 2024 года после жалоб соседей суд запретил москвичу держать в квартире около 20 кошек. Уточнялось, что в ходе проверки прокуратуры были отобраны пробы воздуха в квартирном холле — концентрация аммиака превысила норму в девять раз. Кроме того, кошки не были вакцинированы и несли угрозу жизни и здоровью жителей дома.

В Московский зоопарк 6 марта 2025 года приехал самец пумы Геркулес. Ранее хищник находился в квартире у жителя столицы. Суд привлёк мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов и постановил конфисковать пуму.