Москва, 11 марта, 2025, 05:11 — ИА Регнум. В двух аэропортах Москвы ранним утром 11 марта были введены ограничения на работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 04:24 мск временные ограничения введены в аэропорту Жуковский и в 04:40 мск в Домодедово.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.

Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов 9 марта, введенные ночью.

В международном аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов вечером 8 марта.

Вечером 7 марта ограничения были введены в аэропортах Саратова и Волгограда, которые сняли ночью 8 марта.