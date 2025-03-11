Вашингтон, 11 марта, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не указан в списке участников запланированной на 11 марта встречи американцев с представителями Украины в Джидде в Саудовской Аравии.

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По официальной информации Госдепа, госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретятся с главой МИД Украины Андреем Сибигой, министром обороны Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Начало переговоров запланировано на 12:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, Марко Рубио, находясь в полёте в Джидду заявил журналистам, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении.

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, предположительно, сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве уже 13 марта. Об этом заявил 10 марта журналист американского портала Axios Барак Равид.

9 марта президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона пока не выражает достаточного желания мирно урегулировать конфликт с Россией. При этом он высказал уверенность, что Киев обязательно сделает это.