Москва, 11 марта, 2025, 04:47 — ИА Регнум. В небе над Раменским городским округом ночью 11 марта подразделения противовоздушной обороны отразили атаку семи украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Собянин написал о шести сбитых БПЛА. Через 10 минут он добавил, что силы ПВО ликвидировали еще один дрон ВСУ в Раменском городском округе.

Он уточнил, что вражеские беспилотники летели на Москву.

По предварительной информации, при отражении атаки и падении обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Собянин добавил, что на местах работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 марта ВСУ ударили по торговому центру в слободе Белой Курской области. В результате обстрела погибли четыре человека — две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.

После удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ВСУ 9 марта нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, на рынке в это время находились десятки мирных жителей, фермеров. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.