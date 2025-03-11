Москва, 11 марта, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Уволенная гендиректор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Елизавета Лихачева в интервью журналу Москвич Mag призналась, что причины этого ей не интересны. Выяснять, почему её попросили с должности она не стала.

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«Честно? Мне это неинтересно. Думаю, это некоторая совокупность причин», — заявила Лихачева, пояснив, что узнавать причину имеет смысл, «когда ты можешь учесть это на будущее».

Лихачева рассказала, что ее вызвал первый замминистра культуры Сергей Обрывалин и сообщил об увольнении.

Елизавета Лихачева добавила, что если работаешь в государственной институции, всегда должен быть морально готов, что тебя в любой момент могут снять. В этом смысле директора федеральных учреждений культуры самые бесправные люди, заключила она.

16 января ИА Регнум сообщало о том, что в Пушкинском музее сменится руководство. Лихачёва возглавляла учреждение с 21 марта 2023 года.

С 2013 по 2023 год госмузей возглавляла Марина Лошак. С должности директора она ушла, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

На данный момент директором Пушкинского музея назначена руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.