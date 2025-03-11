Брюссель, 11 марта, 2025, 04:25 — ИА Регнум. США стоят за подрывом трубопроводов «Северные потоки» с целью продажи Европе собственного газа, но правда скрывается. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Так что же нужно сделать, если вы хотите продавать американский газ в Европу? Нужно остановить и заблокировать все российские маршруты. Прежде всего нужно ликвидировать или уничтожить «Северный поток». Они это сделали. Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают. Но это точно так», — пояснил ТАСС евродепутат.

По мнению парламентария, США сделали всё для реализации собственного сжиженного газа на европейском рынке. Единственные препятствием было дешёвое предложение из России, добавил Блага.

Как сообщало ИА Регнум, обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

Президент России Владимир Путин отметил, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Американский журналист Такер Карлсон считает, что подрывы «Северных потоков» были атакой США на Германию, они впоследствии отразятся на НАТО и Евросоюзе.

В ноябре 2024 года помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подорвать «Северные потоки» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО. Такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб, уточнил он.