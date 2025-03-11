Вашингтон, 11 марта, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф предположительно сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве уже 13 марта. Об этом заявил 10 марта журналист американского портала Axios Барак Равид.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Стив Уиткофф и Трамп

Равид написал в соцсети, что Уиткофф запланировал поездку в Москву в конце текущей недели, при этом пояснил, что «все еще может измениться».

Корреспондент уточнил, что предварительно известно о графике визитов спецпосланника. Так, на 11 марта намечена встреча с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. 12 марта пройдут переговоры о заложниках в Газе в Дохе и встреча с премьер-министром Катара. А уже в четверг, 13 марта, Стивен Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, журналист информационного агентства Bloomberg также заявил о предполагаемой встрече Путина и Уиткоффа в Москве. Но дата визита спецпосланника не называлась.

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