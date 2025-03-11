Лондон, 11 марта, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Контейнеровоз при столкновении с танкером Stena Immaculate в британских водах доставлял ядовитый груз. По данным судоходного журнала Lloyd’s List, на борту Solong находился цианид натрия.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

Уточняется, что в момент происшествия контейнеровоз транспортировал 15 контейнеров с химическим веществом. Также судно перевозило неизвестный объём алкоголя.

Цианистый натрий применяется в промышленности, в частности при золотодобыче для извлечения металла из руды.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта при столкновении танкера с контейнеровозом, который стоял на якоре, оба судна загорелись. Члены экипажей успели покинуть горящие корабли. На место происшествия направили спасательные шлюпки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 32 человека.

Один из членов экипажа контейнеровоза числится пропавшим без вести. По словам владельца компании Эрнста Русса, которой принадлежит Solong, 13 из 14 членов экипажа были доставлены на берег.

На танкере Stena Immaculate в момент столкновения с контейнеровозом Solong находилось более 200 тыс. баррелей авиатоплива. Один из 16 грузовых баков, содержащий топливо Jet-A1, был точно повреждён.