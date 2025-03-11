Вашингтон, 11 марта, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу над соглашением с Украиной по недрам после сорванного подписания в Белом доме. Об этом 10 марта сказал журналистам госсекретарь Марко Рубио.

(сс) Palácio do Planalto Марко Рубио

«Соглашение по минералам находится на столе. Над ним продолжают работать», — заверил американский чиновник.

По словам Рубио, Трамп ждёт заключения сделки, но когда это произойдет — неизвестно. Госсекретарь пояснил, что «есть еще много деталей, которые нужно проработать».

Марко Рубио также подчеркнул, что подписание сорванного соглашения — важная тема для Соединенных Штатов, но не главная в общей повестке в рамках предстоящих переговоров с киевским режимом.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Американский президент отметил неминуемость переговоров, в то время как глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. В итоге подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечалось, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Дональд Трамп хочет видеть американских шахтеров, «добывающих руду» на Украине, так как он мыслит и действует как бизнесмен. Такое мнение высказал экс-президент Чехии Милош Земан.

Марко Рубио заявил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении.