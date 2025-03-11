Вашингтон, 11 марта, 2025, 03:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не вошёл в состав украинской делегации на предстоящих переговорах с представителями США в Саудовской Аравии. Он не будет участников встреч, заявил 10 марта американский госсекретарь Марко Рубио.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский в Саудовской Аравии

«Зеленский не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел», — пояснил журналистам глава Госдепартамента США.

Рубио при этом допустил возможность неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта Зеленский прибыл в Джидду (Саудовская Аравия), где у него запланированы переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом. 11 марта в этом же городе должны состояться переговоры США и Украины по урегулированию конфликта.

Марко Рубио, находясь в полёте в Джидду для переговоров с киевским режимом, заявил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении, добавил госсекретарь США. По его словам, нужно убедиться в готовности Украины и России к сложным действиям для урегулирования конфликта. Рубио отказался раскрывать детали соглашения, но признал, что уступки с обеих сторон будут ключевыми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его сведениям, США в рамках переговоров в Саудовской Аравии будут ждать от киевского режима демонстрации желания идти на мир.