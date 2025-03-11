Лондон, 11 марта, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Более 200 тыс. баррелей авиатоплива находилось на танкере Stena Immaculate, который 10 марта столкнулся с контейнеровозом Solong у британских берегов. Сколько топлива утекло — неизвестно. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

«В момент удара судно Stena Immaculate перевозило 220 тыс. баррелей авиатоплива в 16 отдельных грузовых танках. На данном этапе неясно, какой объем топлива мог быть слит в результате инцидента», — цитирует телеканал заявление компании-оператора судна Crowley.

По данным компании, установлено, что один грузовой бак, содержащий топливо Jet-A1, был точно поврежден.

Как сообщало ИА Регнум, при столкновении танкера с контейнеровозом, который стоял на якоре, оба судна загорелись. Члены экипажей успели покинуть горящие корабли. На место происшествия направили спасательные шлюпки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 32 человека.

На борту контейнеровоза Solong находились в том числе 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием.

Один из членов экипажа контейнеровоза числится пропавшим без вести. По словам владельца компании Эрнста Русса, которой принадлежит Solong, 13 из 14 членов экипажа были доставлены на берег.