Вашингтон, 11 марта, 2025, 02:51 — ИА Регнум. США не будут оказывать военную помощь России в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

US Senate Марко Рубио

«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — процитировала дипломата The New York Times.

По словам чиновника, на предстоящей встрече с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии есть вероятность обсуждения возобновления военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта пройдут 11 марта в Саудовской Аравии. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что Вашингтон уведомил Москву о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».