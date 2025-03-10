Суджа, Курская область, 11 марта, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка рассказали «РИА Новости» как и где нашли тело своего командира Сергея Чебнева с позывным Отмель, который героически погиб в середине августа 2024 года при обороне Малой Локни в Курской области.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Чебнев

Комбат Отмель числился пропавшим без вести, но позднее вышедшие из окружения солдаты подтвердили, что он погиб.

Комбат Чебнев в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, чтобы удержать важный плацдарм рядом с Суджей, куда вторглись ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути украинских боевиков, рвавшихся к Курской АЭС в Курчатове.

18 августа противник нанес удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадился десант. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Тогда тело комбата вытащить не удалось.

Сослуживцы рассказали, что дали себе слово вернуться в Малую Локню и найти своего командира — чтобы вывезти его в родной город и похоронить с воинскими почестями.

«Эмоции душат. Мы не хотели покидать Малую Локню без командира. Но другого выхода не было, нас обложили со всех сторон. Я тогда дал слово себе и товарищам, что мы вытащим его. И вот вытащили», — добавил врио командира полка с позывным Кадет.

Тело комбата нашли с южной стороны периметра женской исправительной колонии, рядом с которой Чебнев держал оборону. Опознать офицера удалось лишь по истлевшему шеврону на груди — «Отмель». Бойцы вместе с комбатом вытащили и его бронежилет, который пойдет в музей его родного города.

Президент РФ Владимир Путин 6 марта в Кремле вручил звезду Героя России вдове погибшего Сергея Чебнева Ольге. В этот день герою исполнилось бы 46 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные, с командиром батальона Чебневым героически удерживали позиции в здании исправительной колонии №11 в Малой Локне.

По словам военных, задача состояла в том, чтобы контролировать дорогу, проходящую рядом с колонией. ВСУ использовали дроны, в том числе с зажигательными зарядами.

Российские солдаты держались до последнего и отступили с позиций только тогда, когда вражеский танк разрушил здания на территории ИТК. В этот момент завязался стрелковый бой, бойцы дошли до другого опорного пункта и закрепились там.

Во время боёв 27 августа ВС России отразили попытки прорыва украинских боевиков в Малую Локню на машинах Marder и Stryker. Чтобы не допустить прорыва ВСУ, находясь в окружении, российские военные вызывали огонь артиллерии практически на себя.

По словам Кадета, в этот период солдаты держались благодаря внутреннему стержню и авторитету командира батальона Отмеля. Он сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни, отметили в Минобороны.

«20 августа был дерзкий налёт с северной стороны. С тыла колонии. С «Бредли» высадился десант и занял огневые позиции в разрушенном доме. Пулемётчик залёг на крыше. Чтобы противник не смог там закрепиться, Отмель принял решение лично возглавить группу по их уничтожению», — рассказали сослуживцы.

Военный корреспондент Александр Коц писал, что Отмель понимал — для его бойцов женская колония стала «Брестской крепостью». Но до последнего вздоха командир пытался не дать замкнуть кольцо вокруг тюрьмы, чтобы у солдат был шанс на спасение.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима.

Имя погибшего в Курской области Героя России подполковника Сергея Чебнева будет увековечено, сообщил 10 марта врио главы региона Александр Хинштейн.