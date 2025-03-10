Вашингтон, 11 марта, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не готов продлевать контракт с американским клубом НХЛ. Спортсмен допустил вариант возвращения в московское «Динамо».

Nhl.com Александр Овечкин

«Думаю, нет. Посмотрим, скорее всего, [вернусь] в «Динамо», если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — ответил Овечкин в интервью «Спорт-Экспресс» (СЭ) на вопрос о возможности подписания нового контракта с «Вашингтоном».

Срок действующего контракта с Овечкиным истекает у клуба после сезона 2025/26.

Как сообщало ИА Регнум, за всю карьеру в НХЛ на счету Овечкина числится 886 заброшенных шайб и 714 голевых передач в 1474 играх. До повторения рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось всего восемь шайб.

По прогнозам лиги от 8 марта, капитан «Вашингтон Кэпиталз» может установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Гретцки, 11 апреля в домашней игре против «Каролина Харрикейнз».

В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает с 2005 года. Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира. Хоккеист является воспитанником московского «Динамо», в составе которого был чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.