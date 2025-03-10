Вашингтон, 11 марта, 2025, 01:38 — ИА Регнум. Украина не является суверенным государством, а киевский режим навязан ЦРУ в результате госпереворота. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с коллегой Крисом Куомо.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году», — заверил Карлсон.

Журналист считает, что исход спецоперации был ясен сразу — Россия победит в конфликте. При этом, в апреле 2022 года представители РФ и Украины в ходе переговоров в Турции достигли условий для завершения конфликта. Но вдруг, на тот момент премьер-министр Британии Борис Джонсон, зачитал послание администрации бывшего президента США Джо Байдена о том, что «никакого мира не будет, как не будет и мирных переговоров».

Таким образом никаких договоренностей не было достигнуто, добавил Такер Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин по-прежнему считает, что стамбульские соглашения могут стать отправной точкой в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 7 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

19 января 2024 года Путин напомнил, что достигнутые в марте 2022 года стамбульские соглашения между Москвой и Киевом были сорваны. Российский лидер отметил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия.

В пакет соглашений входил отказ Украины от членства в НАТО, размещения зарубежных военных на своей территории, разработки ядерного вооружения. Киев мог, согласно договоренностям, проводить военные учения только с согласия стран-гарантов. Взамен он мог рассчитывать на международные гарантии безопасности «по аналогии с пятой статьей НАТО» (за исключением территорий Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик).

23 февраля, спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф также отметил, что проект стамбульских договоренностей может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что в марте 2022 года стороны были очень близки к подписанию, поэтому формат этих соглашений можно будет взять в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.