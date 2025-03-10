Москва, 11 марта, 2025, 01:13 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон возомнил себя Наполеоном Бонапартом и ведет страны к мировой войне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, комментируя заявления Макрона о французском ядерном оружии в его обращении к согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Наполеон едет задом наперед

«Это самая чистая форма бонапартизма в истории. Своими словами Макрон ведет к эскалации войны. Он говорит так, словно считает себя властелином вселенной», — заявил Блага.

По словам евродепутата, от Макрона идёт «реальная опасность третьей мировой войны».

Любош Блага также напомнил о провале Бонапарта в России.

«И этот нынешний, карикатурный Бонапарт, Макрон, — это даже не трагедия, это фарс. Разговоры о ядерном оружии — это не решение. Я не хочу такой эскалации. Я не хочу провоцировать русских», — добавил политик.

Он призвал западных лидеров не разжигать конфликт «как безумцы», а вести диалог с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля газета The Daily Telegraph написала, что если США сократят военное присутствие в Европе, то Франция может разместить на территории Германии истребители с ядерным оружием. Затем президент Франции призвал страны Евросоюза начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС.

Лидер французской партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен отнеслась негативно к подобным заявлениям и подчеркнула, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием или делегировать его другим государствам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что ядерная риторика Макрона является угрозой в адрес РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в теме ядерного разоружения не представляется возможным.