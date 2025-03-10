Вашингтон, 11 марта, 2025, 01:01 — ИА Регнум. Вмешательство США в конфликт и желание воевать с Россией уничтожило Украину. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией. Для меня это не имеет никакого смысла… Это не отвечает нашим интересам как нации. Всё, чего мы достигли — это разрушение данной страны… это ужасно», — признал Карлсон в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо.

По словам Карлсона, в США есть люди, которые испытывают «глубокую, эмоциональную ненависть к России». За время конфликта Вашингтон без учёта экономических проблем в США потратил на помощь Киеву более 100 млрд долларов. Украина оказалась полностью разрушена и потеряла свыше миллиона человек погибшими, констатировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Такер Карлсон заявил, что киевские власти в больших количествах продавали на чёрном рынке оружие, поставляемое Соединёнными Штатами Америки. За американскую военную помощь они получали 20% от его цены, отметил журналист. По его мнению, наживается на этом также ЦРУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что американские власти используют Украину в качестве инструмента для нанесения «стратегического поражения» России.

Приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт, заявил 6 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения. Глава государства подчеркнул, что все эти годы раз за разом отвергались все попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем вопросам, заявил Путин.