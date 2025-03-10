Вашингтон, 11 марта, 2025, 00:43 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен прибыть в Москву с целью встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум Стив Уиткофф и Дональд Трамп

«Посланник президента Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», — написал в соцсети Х журналист информационного агентства Bloomberg.

Автор не назвал источники информации как и дату предполагаемого визита американского дипломата в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта пройдут 11 марта в Джидде. Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта в беседе с журналистами опроверг сообщение телеканала CNN о том, что на этой неделе (10–16 марта) делегации РФ и США проведут новые переговоры в Джидде.

Владимир Путин — единственный, у кого есть план по разрешению конфликта на Украине. Такое мнение 9 марта высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Путин в январе отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале российский лидер в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить изначальные причины конфликта.