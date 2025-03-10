Вашингтон, 11 марта, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Украинские IP-адреса причастны к массированной кибератаке на социальную сеть Х. Об этом 10 марта заявил американский предприниматель, глава департамента повышения эффективности государственного управления США (DOGE), владелец соцсети Х Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«IP-адреса указывают на регион Украины», — пояснил Маск в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Маска, пока нет уверенности в деталях, ясно лишь, что произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта пользователи по всему миру в течение нескольких часов жаловались на перебои в работе Х. Маск заявил, что соцсеть атакуют каждый день, но эту провели с использованием множества ресурсов. В атаку были вовлечены ресурсы большой скоординированной группы или даже целой страны, отметил предприниматель.

В конце августа 2024 года в соцсети Х пользователи жаловались на сбои в работе интернет-ресурса. Чаще всего о проблемах указывали более 50 тыс. американских пользователей соцсети. Кроме того, обращения поступали от жителей ряда европейских стран и других государств мира. Порядка 85% жалоб были связаны с неполадками в работе приложения, у 11% не происходило соединение с сервером, 4% не удалось открыть сайт.