Курск, 11 марта, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число погибших при обстреле украинскими военными торгового центра «Добрыня» в Беловском районе увеличилось до четырёх человек.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — написал в Telegram-канале глава региона.

Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что «бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения».

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 марта ВСУ ударили по торговому центру в слободе Белой Курской области. Ранее было известно, что в результате обстрела погибли три человека, ещё девять получили ранения. В числе пострадавших оказались четверо подростков.

После удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ВСУ 9 марта нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, на рынке в это время находились десятки мирных жителей, фермеров. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.