Финляндия, 10 марта, 2025, 23:58 — ИА Регнум. На энергоблоке №3 АЭС «Олкилуото» в Финляндии во время ежегодного отключения произошла утечка радиоактивного теплоносителя. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе атомной электростанции Teollisuuden Voima (TVO).

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При этом специалисты заверили, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

«Утечка около 100 кубических метров теплоносителя произошла на АЭС «Олкилуото 3» в связи с заполнением бассейна реактора», — пояснили в компании.

По информации специалистов, теплоноситель попал в герметичные помещения и в систему слива. Он не представляет угрозы для персонала, окружающей среды или ядерной безопасности.

Ежегодные плановые работы на реакторе OL3 начались 1 марта и запланированы до начала мая. Во время технического обслуживания 7 марта произошла утечка в защитную оболочку из-за неплотно закрытого люка реакторного бассейна. В защитной оболочке начались работы по очистке.

АЭС «Олкилуото» находится в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой страной энергии.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Китай выступил против сброса и потребовал прекратить этот процесс.

В здании второго энергоблока аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» 9 августа обнаружили утечку около 25 тонн радиоактивной воды. Опасная жидкость в окружающую среду не попала. Специалисты станции TEPCO выявили утечку после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива отметили аномальное снижение уровня воды. Проверка показала, что уровень воды в самом бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива находится в пределах нормы.