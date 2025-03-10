Воркута, Коми, 10 марта, 2025, 23:37 — ИА Регнум. В Республике Коми возник пожар на угольном предприятии в городе Воркуте. Инцидент произошёл на шахте «Заполярная-2», сообщила 10 марта пресс-служба МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек», — отметили в Telegram-канале ведомства.

В результате возгорания никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 30 специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 9 декабря 2024 года в посёлке Малиновка Калтанского района Кемеровской области произошёл пожар на угольном предприятии. Спасатели из шахты «Алардинская» вывели на поверхность 120 горняков, двоим потребовалась помощь медиков. По информации прокуратуры, на шахте «Алардинская» зафиксировали сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы.

В сентябре 2024 года более 360 человек эвакуировали из-за пожара на руднике «Скалистый» в Норильске. Возгорание возникло в камере отработки на глубине 800 метров.