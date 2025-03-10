Лондон, 10 марта, 2025, 23:29 — ИА Регнум. Один из членов экипажа контейнеровоза Solong, столкнувшегося в Северном море с нефтяным танкером Stena Immaculate, числится пропавшим без вести. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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По словам владельца компании Эрнста Русса, которой принадлежит Solong, 13 из 14 членов экипажа Solong были доставлены на берег.

«Продолжаются поисковые работы по обнаружению одного без вести пропавшего члена экипажа», — пояснил Русс.

Отмечается, что оба судна получили значительные повреждения в результате столкновения и последующего пожара.

Как сообщало ИА Регнум, на борту контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у побережья Великобритании, находились в том числе 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием. Об этом заявил судоходный журнал Lloyd’s List.

Инцидент произошёл 10 марта на северо-восточном побережье Англии в Северном море. При столкновении танкера с контейнеровозом, который стоял на якоре, оба судна загорелись. Члены экипажей успели покинуть горящие корабли. На место происшествия направили спасательные шлюпки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 32 человека.