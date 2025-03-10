Москва, 10 марта, 2025, 23:21 — ИА Регнум. После удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области возбудили уголовное дело по статье о теракте. Об этом 10 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

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«По данным следствия, 10 марта в слободе Белой Беловского района Курской области военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители. В результате совершенного преступления есть погибшие и пострадавшие», — уточнила представитель ведомства.

СКР возбудил уголовное дело в связи с совершением ВСУ теракта против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). В рамках расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению, заверила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 марта украинские формирования ударили по торговому центру в слободе Белой Курской области, когда люди после работы пришли за покупками, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. В результате обстрела погибли три человека, ещё девять получили ранения. В числе пострадавших оказались четверо подростков. Раненых доставили в областную клиническую больницу.

ВСУ 9 марта нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, на рынке в это время находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.