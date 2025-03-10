Вашингтон, 10 марта, 2025, 23:08 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио, находясь в полёте в Джидду (Саудовская Аравия) для переговоров с киевским режимом, заявил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. Она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении. Подробности сообщила The New York Times.

Global Look Press

По словам американского чиновника, Россия и США должны быть готовы к трудным решениям для завершения конфликта.

Рубио заявил, что нужно убедиться в готовности Украины и России к сложным действиям для урегулирования конфликта. Он отказался раскрывать детали соглашения, но признал, что уступки с обеих сторон будут ключевыми.

«Мы не знаем, насколько они далеки друг от друга на самом деле. Но помощь военную России оказывать не будем», — сказал госсекретарь журналистам.

Марко Рубио также сказал, что переговоры во вторник, 11 марта, вероятно, не будут касаться предложенного ранее соглашения о природных ресурсах Украины.

Как сообщало ИА Регнум, высказывания представителей администрации президента США Дональда Трампа по Украине в целом обнадеживают. Об этом в интервью журналу «Новые регионы России» 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Трамп признал в качестве одной из первопричин конфликта расширение НАТО и попытки втягивания в альянс Украины.

Также министр указал на то, что в ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его «покровителями из Евросоюза».

После скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамским образом вести себя с Трампом и выступил против прекращения огня, американская сторона приостановила военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что глава Белого дома в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

9 марта президент США заявил, что украинская сторона пока не выражает достаточного желания мирно урегулировать конфликт с Россией. При этом он высказал уверенность, что Киев обязательно сделает это.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.