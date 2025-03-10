Париж, 10 марта, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Создание международных сил безопасности для Украины обсудят на переговорах в Париже военные представители более 30 стран. Об этом 10 марта сообщило агентство Associated Press (АР).

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«Франко-британский план будет представлен военным представителям более 30 стран в первой части переговоров во вторник (11 марта. — Прим. ред.). Вторая часть переговоров будет включать более точные и конкретные обсуждения, в ходе которых участникам будет предложено высказать своё мнение о том, смогут ли их военные внести свой вклад и каким образом это произойдёт», — уточнили в статье со ссылкой на французского военного чиновника.

В материале отмечается, что представителей США не пригласили на встречу, так как европейские страны намерены продемонстрировать желание взять на себя ответственность за значительную часть структуры безопасности на Украине после прекращения огня.

При этом к переговорам присоединятся, помимо европейских государств, страны Азии и Океании. Их участие ожидается в дистанционном формате.

Окончательное решение об участии стран в размещении войск будет приниматься лидерами правительств, уточнил источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон разработали план урегулирования конфликта на Украине. Он подразумевает перемирие на месяц и ввод «миротворцев» на украинскую территорию. Макрон подчеркнул, что не хочет мира без гарантий и любой ценой.

Лондон и Париж не хотят, чтобы Москва и Вашингтон пришли к соглашению по Украине, поэтому они предложат набор бессмысленных и неосуществимых требований к России. К такому выводу пришёл глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Париж и Лондон пытаются добиться передышки для киевского режима, чтобы он мог укрепить свой потенциал при помощи Запада. России же необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.

Президент России Владимир Путин — единственный, у кого есть план по разрешению конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.